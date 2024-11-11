Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-сентябре 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 11,6% и составило $114,9 млрд, согласно опубликованным данным Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщает «Интерфакс». Годом ранее этот показатель составлял $103,0 млрд, в том числе экспорт — $316,9 млрд и импорт — $213,9 млрд.

Из отчета следует, что объем отгрузки товаров за рубеж за первые три квартала 2024 года вырос на 0,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года и достиг $318,2 млрд. Экспорт в Европу за период с января по сентябрь составил $50,1 млрд, сократившись на 24,3%.

Товарооборот со странами Азии увеличился на 6,4% и составил $240,3 млрд. Объем экспорта в Африку вырос на 17,9% и достиг $18,4 млрд. В Америку было отгружено на 0,9% больше, чем в прошлом году — $9,2 млрд.

С января по сентябрь 2024 года было экспортировано на 3,1% больше минеральной продукции, в общей сложности на $197,7 млрд. Объем отгрузки металлов и изделий из них уменьшился на 6,2% и составил $45,1 млрд.

Показатели по продовольственным товарам и сельхозсырью снизились на 4%, до $31,0 млрд. Экспорт продукции химической промышленности стал меньше на 1,9% ($19,9 млрд), а машин, оборудования, транспортных средств — на 3,7% ($15,2 млрд).

Импорт товаров из РФ сократился за год на 4,9%, до $203,3 млрд. Поставки из Европы с января по сентябрь 2024 года составили $54,2 млрд, сократившись на 9,7%, из Азии — $135,6 млрд, снизившись на 3,1%, из Африки — $2,5 млрд, уменьшившись на 2,7%, из Америки — $10,5 млрд, на 8,2% меньше, чем в прошлом году.

За три квартала 2024 года импорт машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $104,1 млрд, (-3,7%), продукции химической промышленности — $38,8 млрд, (-7,7%), продовольственных товаров и сельхозсырья — $27,2 млрд, (+2,8%), текстиля, текстильных изделий и обуви — $13,7 млрд, (-7,7%), металлов и изделий из них — $13,1 млрд, (-10,0%).

Из отчетов прошлого года следует, что, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной продукции. Поручение было дано по итогам расширенного заседания Президиума Государственного Совета РФ, состоявшегося 25 сентября.