Депутаты предложили освободить семьи с одним ребенком от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости независимо от срока владения. Такой законопроект внесен в Госдуму 31 октября.

Как известно, сейчас такая норма действует для тех семей, где 2 и более ребенка до 18 лет (или 24, если они учатся очно). Они могут не платить налог при соблюдении условий, прописанных во второй части статьи 217.1 Налогового кодекса.

Так, до 30 апреля следующего за продажей года семья обязана купить новое жилье, которое будет больше по площади или стоимости. Кадастровая стоимость проданной недвижимости при этом не должна быть более 50 млн руб., и в момент продажи членам семьи не должно принадлежать более 50% доли в другом жилье — большей площади.

До сих пор семьи с одним ребенком не попадали в льготную категорию, хотя расширить жилплощадь им нужно не меньше, отмечают авторы законопроекта. В связи с этим, предложено дать возможность таким семьям не платить НДФЛ при продаже недвижимости независимо от того, сколько времени оно было в собственности.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, уточняющий особенности освобождения от обложения НДФЛ продажи объектов недвижимого имущества. Для этой цели предлагается учитывать срок владения исходным земельным участком при продаже выделенной из него части, предназначенной для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ряда других нужд.