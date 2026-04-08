Спрос на сверхдорогие комплектующие для «домашних суперкомпьютеров» в России резко вырос — речь идет о системах, способных запускать локальные модели искусственного интеллекта прямо на персональном ПК. Об этом «Ведомостям» сообщили в сервисе CDEK.Shopping.

Эксперты связывают этот рост с развитием технологий ИИ и популярностью локальных нейросетей. Такие системы требуют мощных видеокарт и процессоров. Например, в марте видеокарта Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition с 96 ГБ памяти стоимостью около 892 тыс. руб. покупалась на 91% чаще, чем в предыдущие два месяца. Спрос на процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX и 7985WX вырос на 66%.

Рост заметен и в сегменте готовых решений: системные блоки Enine стоимостью от 3,3 до более чем 4 млн руб. стали заказывать на 48% чаще.

При этом общий рынок персональных компьютеров в России продолжает сокращаться. По данным аналитиков «Интеллектуальной аналитики», в 2025 году продажи настольных ПК упали на 25−30% — до 981 тыс. устройств и 48 млрд руб. Медианный чек составил 45 205 руб., что также ниже уровня предыдущего года.

Кто покупает такие системы

Открытых данных с детальной сегментацией покупателей в России немного. Однако из контекста рынка следует, что основной спрос формируют профессиональные пользователи — прежде всего компании и разработчики, работающие с вычислительно сложными задачами, включая ИИ.

Это косвенно подтверждается самим типом приобретаемого оборудования:

видеокарты уровня RTX PRO с большим объемом памяти;

процессоры линейки Threadripper PRO;

системы стоимостью в несколько миллионов рублей.

Такие конфигурации изначально рассчитаны на профессиональные нагрузки — от машинного обучения до инженерных и графических расчетов — и почти не используются в массовом сегменте.

Таким образом, рост спроса обеспечивают не обычные пользователи, а узкая профессиональная аудитория, инвестирующая в локальные вычислительные мощности на фоне развития ИИ.

