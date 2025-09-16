В России фиксируется стабильное сокращение ассортимента товаров в продуктовых магазинах, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные исследовательской компании «Нильсен». Так, в июле количество новинок в торговых сетях уменьшилось на 2,3% для продуктов и на 1,8% для непродовольственных товаров.

Период активного появления новинок на полках российских продуктовых магазинов завершился. В июле ассортимент продуктов питания в торговых сетях сократился на 2,3%, а непродовольственных товаров — на 1,8%. По мнению экспертов, это связано с уменьшением средней площади магазинов, из-за чего ритейлеры оставляют только наиболее востребованные товары.

Больше всего сократился ассортимент алкогольной продукции и детских товаров — на 5,6% и 5,1% соответственно. Среди непродовольственных категорий особенно заметно снижение новинок в сегменте детского ухода (–8,3%) и средств для ухода за лицом (–7,3%). При этом в отдельных направлениях фиксируется небольшой рост: например, в категории товаров для гигиены он составил около 1%.

Аналитики объясняют ситуацию сокращением числа запусков новинок, тогда как еще год назад этот процесс активно развивался, особенно в категории продуктов питания. В сегменте непродовольственных товаров тенденцию усиливает переток продаж в другие каналы, главным образом в онлайн, уточнили в «Нильсен».

На сокращение ассортимента также влияет тенденция к уменьшению средней площади продуктовых магазинов, что связано с изменением потребительских привычек россиян, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. По ее словам, ритейлеры делают ставку на развитие небольших форматов с высокой долей готовой еды (30–40%) и практически без непродовольственных товаров.

По данным Infoline, за январь—июль средняя площадь продуктовых магазинов сократилась на 0,7% и составила 312 кв. м. В 2025 году эта тенденция усилилась из-за активного развития крупнейшими ритейлерами ультрамалых форматов и дальнейшего уменьшения числа гипермаркетов.