В правительстве начали работу над созданием единого реестра официальных интернет-магазинов. Идея в том, чтобы собрать в одну базу данных все проверенные ссылки на легальные торговые площадки, пишет РИА Новости.

Freepik

Эта инициатива — часть большой государственной программы по борьбе с киберпреступностью. Если проект реализуют, пользователи смогут проверять по реестру, имеют ли они дело с настоящим магазином или это мошеннический сайт. Такой подход позволит быстрее выявлять поддельные ресурсы — достаточно будет просто проверить наличие сайта в официальном списке.

Сроком реализации проекта определен третий квартал 2026 года. К этому времени должна быть завершена вся подготовительная работа. За это время несколько ведомств, включая Минцифры, МВД, ФНС и Роскомнадзор, вместе с Банком России и Генпрокуратурой должны подготовить конкретный план реализации этой системы.

Согласно исследованию центра «Позиция», каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством при онлайн-покупках. В опросе участвовали 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов, и 60% из них подтвердили свой негативный опыт.

Наиболее частой схемой обмана стала просьба перевести оплату мимо защищенных систем маркетплейсов — с этим столкнулись 30% опрошенных. Еще 17% получали подозрительные звонки от лже-сотрудников служб поддержки, а 8% попадали на сайты-двойники, скопированные с известных торговых площадок.