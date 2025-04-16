Росфинмониторинг сформирует реестр «подозрительных» криптокошельков россиян, следует из технического задания на создание системы. В него включат «адреса — идентификаторы цифровых валют», поступающие в рамках межведомственного и международного взаимодействия.

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В документации сказано, что создание реестра является частью работ по развитию «цифровой экосистемы» Росфинмониторинга в 2025 году, целью которых является противодействие легализации отмывания доходов, полученных преступным путем, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Помимо автоматизации формирования реестра адресов — идентификаторов цифровых валют, планируется развитие экосистемы для учета майнеров и контроля операций с цифровым рублем.

Накануне российская правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о введении понятия «цифровая валюта» в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны. По мнению юристов, отсутствие этого термина в кодексах затрудняет расследование уголовных дел и защиту имущественных прав.