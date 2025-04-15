Российская правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о введении понятия «цифровая валюта» в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны, сообщают «Ведомости». Проект был доработан и вскоре будет представлен в Госдуму.

Законопроект о признании статуса цифровой валюты разработан Минюстом. Сейчас УК и УПК не приводят разъяснения положения цифровой валюты, что, по мнению юристов, затрудняет расследование уголовных дел и защиту имущественных прав. Авторы инициативы отмечают, что особенности цифровых активов требуют быстрой реакции со стороны следственных органов, поскольку их движение невозможно оперативно заблокировать.

Другой проблемой для следователей являются различия в методах и способах хранения криптовалюты. Принятие закона поможет снизить риски, связанные с использованием цифровой валюты в преступных действиях, считают в министерстве.

С января 2021 года криптовалюта уже признана имуществом в рамках закона о банкротстве, а также фигурирует в законодательстве, касающемся борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также в законе о противодействии коррупции.

Председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил изданию, что при аресте цифровой валюты ее будут «изымать» специалисты, которые знают, как обращаться с этим активом.

Криптовалюта хранится в «горячих» и «холодных» кошельках. Если средства находятся в «горячем» кошельке, они будут переведены на специальный адрес для сохранности. Для «холодного» кошелька могут быть изъяты материальные носители, содержащие коды доступа.

В свою очередь советник уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Мария Бакакина отметила, что инициатива по регулированию ареста криптовалюты крайне необходима, но поинтересовалась, на каких основаниях тогда ранее суды накладывали арест на криптовалюту. Она напомнила решение суда в Санкт-Петербурге в 2022 году об аресте 24 криптокошельков с Ethereum, который, как утверждалось, был украден.