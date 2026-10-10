Сотрудники Лаборатории искусственного интеллекта в химии Университета Иннополис разрабатывают ИИ-ассистента, который анализирует экспериментальные масс-спектры, строит гипотезы о структуре соединений и составляет формулы перспективных молекул.

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Разработка рассчитана на химиков и лаборатории фармацевтических и нефтехимических предприятий, а также на задачи высокопроизводительного скрининга. Промежуточные результаты команда показала на выставке ИИ-решений форума «Цифровые дни Иннополиса».

Тандемная масс-спектрометрия дает характерный «отпечаток» молекулы, масс-спектр. Расшифровка такого спектра остается сложной задачей. Специалист должен определить возможный состав вещества, понять его структурные особенности и предположить, какая молекула дала наблюдаемый сигнал. Этот процесс занимает от нескольких часов до нескольких дней.

Новая ИИ-система анализирует образец в несколько этапов. Сначала по спектру она определяет вероятную молекулярную формулу: на текущем этапе разработки результат оказывается верен примерно в 80% случаев. Затем для выбранной формулы нейросеть восстанавливает набор структурных признаков, своеобразный молекулярный «отпечаток».

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Если этап пройден успешно, соответствие эталонным данным превышает 90%. На основе этого набора система генерирует варианты структуры, проверяет их, ранжирует и передает исследователю. В отдельных тестах на спектрах научных партнеров соответствие гипотезы экспериментальным данным достигало 93% и выше.

Разработчик лаборатории Иван Голов рассказал, что команда строит цифрового помощника для всего пути анализа. Исследователь может загрузить спектр и получить на выходе состав соединения, структурные признаки, проверенные гипотезы и результаты в удобном виде. По его словам, эксперимент и экспертная оценка остаются за специалистом, а ИИ помогает быстрее перейти от массива данных к конкретным химическим гипотезам.

На мировом рынке уже есть отдельные решения для определения формул, анализа признаков, поиска кандидатов и генерации молекул по масс-спектрам. В Иннополисе объединяют эти этапы в одну систему и добавляют собственный агентный ИИ, автоматическую проверку гипотез, визуализацию и формирование отчетов. По оценке разработчиков, комплексные решения такого класса в российском сегменте почти не представлены.

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Проверка технологии идет вместе с Институтом органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН и Институтом органической и физической химии имени А. Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН. К тестированию подключена контрольная группа исследователей из Москвы, Казани и Новосибирска. Ученые передают экспериментальные спектры и независимо оценивают качество предложенных гипотез.

Потенциальными пользователями разработчики называют более 7,6 тыс. предприятий химической и нефтехимической отраслей и 130 тыс. ученых и исследователей. Масштаб автоматизации оценивается в 240 млн экспериментов в год, а экономический эффект от сокращения времени обработки данных до 1,5 млрд руб.

Первый этап проекта завершится в 2026 году, а в 2027 году решение планируют интегрировать с доменом «Наука и инновации» государственной системы учета НИОКТР. Дальше команда намерена расширить экспериментальную проверку, подключить новые химические базы данных и развить систему до цифровой среды для химических исследований.

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