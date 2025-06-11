Российская компания Smart Engines разработала технологию на основе искусственного интеллекта, которая позволяет сверять лица в браузере без использования биометрических данных. Система подходит для удаленного открытия банковских счетов, получения шеринговых услуг и других сценариев, где требуется быстрая и надежная идентификация. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Freepik

В компании отметили, что на разработку было потрачено более 250 млн руб. Технология мгновенно сравнивает фотографию в документе с селфи пользователя, выдавая процент уверенности в сходстве лиц.

Система не использует биометрические шаблоны или антропометрические данные, такие как разрез глаз или форма носа. Вместо этого ИИ оценивает общее сходство лиц и проверяет их «живость», что исключает использование украденных фотографий или дипфейков.

По словам разработчиков, система основана на принципах объяснимого ИИ (Explainable AI), и представляет численную метрику своей уверенности, а не бинарный ответ. Это делает процесс верификации прозрачным и исключает необоснованные отказы.

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Модуль реализован с использованием технологии WebAssembly, что обеспечивает высокую скорость и функциональность, сравнимую с нативными приложениями. Система работает в популярных браузерах, включая Firefox, Chrome, Edge и Safari, и не требует передачи данных в облако или сторонние сервисы. Это повышает безопасность для пользователей и организаций.