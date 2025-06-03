Вендинговые автоматы в России начнут использовать биометрию для подтверждения возраста, что позволит покупать энергетики, а в будущем — алкоголь и табак на кассах самообслуживания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

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Сервис биометрической проверки возраста в вендинговых автоматах запустят летом 2025 года. Тестирование начнется с автоматов «ФитВенд» и в будущем распространится на другие компании, уточнили в Центре биометрических технологий (ЦБТ), операторе единой биометрической системы (ЕБС).

Сервис обеспечит продажу энергетических напитков, ограниченных для несовершеннолетних с 1 марта, отметил генеральный директор компании «ФитВенд» Чаба Зентаи, подчеркнув их значимость для доходов. Для покупки потребуется биометрия, сданная через приложение «Госуслуги Биометрия» или в отделениях банков, пояснили в ЦБТ.

ЕБС обработает запрос о возрасте за четыре секунды через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). В «Ак Барс Банке», участвовавшем в разработке, сообщили, что установка камер на терминалы для проверки возраста займет три-шесть месяцев и будет недорогой.

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Представитель группы компаний «Магнит» Вячеслав Кубаев отметил, что технология ускорит продажи и освободит персонал. При этом важно, чтобы компании не закладывали затраты на внедрение новых технологий в стоимость продукции, подчеркнул председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.