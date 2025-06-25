Облачный сервис Cloud.ru объявил о запуске нового решения для работы с искусственным интеллектом в облаке. Платформа под названием Cloud.ru Evolution AI Factory стала общедоступной для всех пользователей, сообщил Владимир Шульга, директор по продуктовой разработке провайдера. В компании рассказали «Инку» о возможностях платформы.

Cloud.ru Evolution AI Factory представляет собой облачную среду с набором готовых инструментов для работы с искусственным интеллектом и машинным обучением. Она призвана упростить и ускорить внедрение больших языковых моделей (LLM) и создание мультиагентных систем. Решение помогает сократить время вывода ИИ-приложений на рынок и облегчить их интеграцию в бизнес.

Новая платформа рассчитана на широкий круг пользователей. Ею могут пользоваться не только опытные разработчики, но и специалисты без глубоких знаний в области машинного обучения. Простой интерфейс позволяет реализовывать проекты даже без навыков программирования. Это делает технологию доступной для стартапов и малого бизнеса, которые могут экономично запускать ML-решения без создания собственной сложной инфраструктуры.

Крупные и средние компании с помощью новой платформы получают инструменты для удобной интеграции AI в свои бизнес-процессы. Исследователи и аналитики могут быстро создавать прототипы и тестировать собственные модели. Для Data Science- и ML-специалистов платформа предлагает решения для полного цикла задач машинного обучения, от подготовки данных до применения моделей.

В состав Cloud.ru Evolution AI Factory входит несколько ключевых сервисов:

Evolution Foundation Models предоставляет доступ к популярным AI-моделям через API,

Evolution ML Inference — это инструмент для развертывания моделей, включая GigaChat и другие из библиотеки Hugging Face.

Также доступны сервисы для адаптации LLM-моделей (Evolution ML Finetuning) и работы с кодом (Evolution Notebooks).



Ранее Cloud.ru открыл для своих клиентов доступ к облачной платформе для обучения ИИ-алгоритмов, управляющих промышленными роботами. Предполагается, что платформа позволит ускорить разработку и внедрение подобных технологий.