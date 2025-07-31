Ученые научного центра «Газпром нефти» разработали уникальный образовательный проект — цифровой пазл рекордных размеров, состоящий из 1,6 млн элементов. Подробности — в распоряжении «Инка».

Пикабу

Этот интерактивный проект, доступный на платформе WorldMegaPuzzle, в игровой форме знакомит пользователей с геологическим строением Земли, позволяя виртуально «погружаться» к центру планеты на глубину до 5 км.

Технологической основой проекта стало гигапиксельное изображение, превышающее по детализации качество 8K-видео. За основу визуализации были взяты цифровые двойники реальных нефтяных месторождений, созданные специалистами компании.

Платформа организована в виде ста отдельных виртуальных «комнат», где участники могут собирать фрагменты головоломки, соревноваться друг с другом, набирать баллы в общем рейтинге и получать индивидуальные награды. По словам представителей проекта, такой формат позволяет сочетать игровые механики с образовательной составляющей.

Геолог «Газпром нефти» Мария Кунцевич пояснила, что проект наглядно демонстрирует принципы современной геологоразведки. Она отметила, что анализ недр действительно напоминает сборку пазла, где цифровые технологии и искусственный интеллект помогают находить закономерности в массивах данных и точнее прогнозировать месторождения. По ее мнению, этот проект делает сложную науку доступной и интересной для молодого поколения.

К реализации проекта присоединилось популярное интернет-сообщество «Пикабу», занимающее 31-е место по посещаемости в России. Представители платформы выразили уверенность, что такой формат идеально сочетает образование и цифровой опыт, что особенно ценно для молодежной аудитории.

После завершения сборки данный пазл официально станет крупнейшим в мире, превзойдя предыдущий рекорд американских разработчиков, установленный в 2020 году с головоломкой из 1,2 млн элементов. Проект не только устанавливает новый технологический стандарт, но и предлагает инновационный подход к профессиональной ориентации в сфере геологии.