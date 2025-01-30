«Евраз НТМК» внедрил автономные электрогрузовики для перевозки проб металла и темплетов стальных заготовок по территории комбината. Робогрузовики произведены российской компанией «ЭвоКарго». Две машины могут ездить без водителей по заданным маршрутам общей протяженностью до 4 км. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Машины оснащены многокомпонентной системой восприятия и навигации. Роль «глаз» выполняют лидары, сонары и камеры. На основании многочисленных сенсорных и навигационных данных вычислительный блок, «мозг» грузовика, координирует его движение и мгновенно реагирует на изменения на дороге.

Режим работы может быть круглосуточным, исключая перерыв на подзарядку, во время которой происходит погрузка или выгрузка продукции.

Разработчики утверждают, что грузовики не наносят вреда экологии, так как работают исключительно на электричестве. Для «Евраз НТМК» это еще один шаг в реализации принципов устойчивого развития.

Вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, рассказал, что за последние годы компания внедрила более ста цифровых решений.

«Наша главная задача — сделать работу сотрудников безопаснее, уменьшить количество тяжелого и монотонного труда. Именно поэтому мы внедряем автономную технику, дистанционное управление агрегатами и ряд других проектов автоматизации», – отметил он.

Заместитель генерального директора-коммерческий директор компании «ЭвоКарго» Василий Жуков отметил, что малотоннажные грузовики позволяют повысить эффективность использования транспорта, уровень безопасности на дорогах, уменьшить расходы на автопарк и персонал, а также собрать обширные цифровые данные по грузоперевозкам.

В настоящее время «Евраз НТМК» рассматривает возможность расширения парка автономных грузовиков, планируя запуск дополнительного маршрута. Его протяженность, по прогнозам компании, составит более 13 км.

В конце декабря прошлого года, накануне праздников, в Лос-Анджелесе столкнулись роботакси Waymo и робот для доставки Serve Robotics. Происшествие попало на видеозапись, где видно, как Serve переходит улицу и пытается заехать на тротуар. Представитель Waymo заявил, что система Waymo Driver правильно определила, что робот-доставщик — это неодушевленный предмет.