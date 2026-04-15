Компании в России начинают не только покупать готовые ИИ‑решения, но и учиться собирать их под свои задачи самостоятельно, без команды разработчиков. Это позволяет быстрее автоматизировать рутинные процессы и дешевле тестировать гипотезы в аналитике, маркетинге и клиентском сервисе.

Yandex B2B Tech анонсировала начало работы бесплатной Академии Yandex AI Studio — образовательного проекта для компаний и частных пользователей, которые хотят использовать искусственный интеллект в бизнесе без погружения в программирование.

В академии собраны теоретические материалы и практические лабораторные работы. В них участники в реальной консоли разработчика создают ИИ‑агентов с нуля, в том числе в формате no‑code, а специальный ИИ‑помощник проверяет решения и подсказывает, как исправить ошибки. Лабораторные строятся вокруг реальных задач: подготовка отчетов и маркетинговых исследований, рыночная аналитика, обработка клиентских обращений и онбординг сотрудников; теоретические блоки объясняют, как выбрать модель, оценить эффективность и посчитать затраты на внедрение ИИ.

Помимо лабораторных заданий Академия предлагает кукбуки — пошаговые инструкции по сборке готовых ИИ‑агентов, например для мониторинга новостей или суммаризации встреч. Любой такой агент можно адаптировать под конкретную компанию и встроить в бизнес‑процессы. Параллельно Yandex Cloud развивает курсы по работе с нейросетями — от техники работы с промптами до использования речевых ИИ‑технологий для анализа коммуникаций, дополняя практику по агентам базовыми навыками работы с генеративными моделями.

За рубежом похожие инициативы развиваются уже несколько лет: OpenAI предлагает обучающие материалы и гайды по созданию кастомных GPT‑ассистентов, а Google обучает работе с ИИ через Vertex AI и инструменты для сборки агентов и автоматизации процессов. На этом фоне растет экосистема no-code-сервисов, например Zapier и Make, которые позволяют бизнесу собирать сложные сценарии с элементами ИИ из готовых модулей, не привлекая разработчиков.

В России также появляются свои no‑ или low‑code‑платформы и образовательные проекты вокруг них. Сравнительные обзоры выделяют, например, Just AI Agent Platform, MWS AI Agents Platform, «ГигаЧат Бизнес» и Nodul — все они поддерживают такой подход, позволяют собирать чат‑, голосовых и action‑агентов и интегрировать их в бизнес‑процессы. Для компаний это возможность не просто «подключить ИИ‑сервис», а накопить собственную экспертизу и собирать цифровых помощников под свою отрасль и внутренние регламенты.

Бизнес, который научится работать с ИИ‑агентами самостоятельно, сможет быстрее выводить новые продукты, гибко перестраивать процессы и снижать зависимость от внешних подрядчиков. Для малого и среднего бизнеса это шанс выйти на уровень автоматизации, который раньше был доступен только крупным корпорациям, а для рынка в целом — шаг к тому, чтобы ИИ‑агенты стали таким же базовым элементом инфраструктуры, как системы управления и аналитики.

