С 4 июня 2025 года в стране начнется реализация пилотного проекта по ограничению доступа к фишинговым ресурсам. Соответствующее распоряжение уже подписано властями. Инициатива направлена на защиту граждан от мошеннических сайтов и приложений, которые имитируют официальные ресурсы госучреждений и компаний с целью кражи персональных данных.

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Основная цель эксперимента — создание эффективного механизма оперативного выявления и блокировки поддельных интернет-ресурсов. Особое внимание будет уделяться сайтам, использующим доменные имена, схожие с настоящими.

В рамках проекта планируется отработать взаимодействие между различными ведомствами и организациями, а также подготовить предложения по нормативному регулированию этого процесса.

К участию в пилотном проекте привлечены ключевые государственные структуры, включая Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генеральную прокуратуру. Также к работе подключится Координационный центр национального домена сети Интернет и научно-исследовательский институт «Интеграл».

Экспериментальный период продлится до 1 марта 2026 года. Ожидается, что его реализация значительно повысит уровень защиты граждан от кибермошенничества и укрепит интернет-безопасность.

Данная инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности», который является частью национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».