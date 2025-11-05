Верховный суд (ВС) России упростил бизнесу задачу по борьбе с «мертвыми» товарными знаками — брендами, формально принадлежащими умершим владельцам, но фактически неиспользуемыми. Теперь компании смогут подавать иски о прекращении юридической защиты таких марок, даже если наследники еще не оформили переход прав в Роспатенте.

Freepik

Ранее это было невозможно: пока наследники не обновят данные в реестре, бренд считался «живым», и подать иск было нельзя. В итоге рынок годами оставался «захламленным» названиями, которые никто не использует, но которые мешают новым проектам регистрировать похожие знаки.

Поводом для пересмотра подхода стало дело компании «Руснефтегазснаб», пытавшейся отменить регистрацию бренда BTL BOTELI. Его владелец умер еще в 2023 году, но сведения об этом в реестре не обновлялись. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС России решила: отсутствие записи о смерти владельца не должно мешать суду рассматривать спор по существу и заменять умершего ответчика на наследников.

Такое определение ВС РФ впредь может дать компаниям инструмент для очистки рынка от «мертвых» брендов и снизит риск злоупотреблений, когда наследники намеренно затягивают оформление прав, чтобы блокировать конкурентов. Раньше такие истории могли тянуться годами.

В Европе и США похожие механизмы уже действуют: например, в ЕС бренд могут лишить охраны, если он не используется пять лет, а в США регистрация аннулируется после трех лет неиспользования.

В России же, по словам специалистов, до сих пор не было четкого порядка на случай смерти владельца. «Теперь этот барьер снят. Суд дал бизнесу возможность действовать, не дожидаясь, пока наследники вспомнят о знаке», — говорит старший юрист патентно-правовой фирмы «ЮС» Татьяна Кольцова.

Пока таких случаев немного, но их число будет расти: с 2023 года россияне могут регистрировать товарные знаки на свое имя, без статуса ИП. Юристы ожидают, что определеение Верховного суда ускорит обновление базы Роспатента и сделает рынок брендов чище и прозрачнее.