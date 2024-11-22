Госдума на пленарном заседании приняла закон, с помощью которого будет усовершенствован механизм регулирования деятельности отелей, горнолыжных трасс и пляжей, а также организаций, осуществляющих классификацию указанных объектов туриндустрии, сообщили «РИА Новости Недвижимость»

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина сообщила, что закон предусматривает классификацию не только гостиниц, но и всех объектов размещения, где оказываются туристские услуги. К ним относятся модульные гостиницы и глэмпинги, которые на данный момент остаются вне поля зрения государства как с точки зрения объекта налогообложения, так и качества предоставляемых ими услуг.

Законопроект содержит несколько основных блоков вопросов. Во-первых, все средства размещения, за исключением обозначенных в законопроекте, должны быть включены в реестр.

Во-вторых, меняется подход к процедуре классификации. После принятия закона в силу, она будет осуществляться в два этапа. Первый — это самооценка и самостоятельное внесение средством размещения сведений о себе в реестр. Второй — оценка аккредитованным органом по классификации, если средство размещения желает получить «звезды».

Также планируются изменения требований к организациям, которые присваивают «звезды» гостиницам. Будет введена персональная ответственность каждого эксперта и усилен контроль за организациями со стороны Росаккредитации.

Кроме того, законом вводится региональный контроль в сфере туристической индустрии, в предмет которого будут включены требования к гостиницам, инструкторам-проводникам и гидам, регионы смогут выдавать предписания владельцам и привлекать их к ответственности.

Школкина добавила, что закон позволит более комплексно подойти к решению проблем, связанных с защитой прав потребителей, а также повысить прозрачность и создать равные конкурентные условия для всех участников рынка туристской индустрии.

Напомним, что в рамках требований Росаккредитации, отели категории «без звезд» должны проводить классификацию самостоятельно, без присутствия эксперта. По данным федеральной службы, сейчас на рынке более половины таких объектов. Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский считает, что такой механизм может привести к росту числа нарушений со стороны отельеров.