Совет Федерации одобрил закон, который упростил запуск экспериментальных правовых режимов для цифровых технологий и искусственного интеллекта. Документ снял одно из главных ограничений, мешавших компаниям тестировать инновационные проекты в рамках ЭПР.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Главное изменение коснулось так называемого правового барьера. Раньше экспериментальный режим разрешалось вводить только тогда, когда развитию технологии мешали действующие законы. Теперь наличие такого препятствия больше не требуется.

Авторы инициативы объяснили изменения быстрым развитием новых технологий. Для многих цифровых продуктов, включая решения на базе искусственного интеллекта, специальных правил пока просто нет. Из-за этого компании не могли запустить ЭПР, поскольку формально отсутствовали и законодательные ограничения, ради обхода которых создавался этот механизм.

Новые правила позволят запускать правовые эксперименты и в сферах, для которых отдельное регулирование еще не появилось. В материалах к закону отмечается, что именно такая ситуация сложилась в сфере ИИ, где пока нет единых требований к внедрению и использованию технологий.

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Закон также увеличил максимальный срок экспериментов с трех до пяти лет. В Госдуме считают, что за более длительный период можно будет точнее оценить результаты проектов и понять, как новые правила повлияют на бизнес и работу государственных органов.

Также закон изменил порядок выхода из экспериментального режима. Компания или организация сможет досрочно прекратить участие, направив обращение с объяснением причин. Это позволит завершить эксперимент после достижения поставленных целей или при изменении условий работы.

Экспериментальный правовой режим позволяет временно не применять отдельные требования закона к конкретным компаниям, территориям или проектам, пояснил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, такие исключения позволяют тестировать новые технологии до появления постоянных правил.

Закон вступит в силу сразу после официального опубликования.

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