В Госдуму внесли законопроект о «софт-патентах», разработанный совместно сенаторами и депутатами. Инициатива призвана упростить патентование ИТ-решений, интерфейсов, нейросетей и даже персонажей компьютерных игр, сообщили «Инк.» в Российском центре оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС). По мнению экспертов, изменения приведут к росту патентной активности и в первую очередь будут выгодны небольшим, инновационным ИТ-компаниям.

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Сегодня компьютерные программы охраняются преимущественно авторским правом по образцу литературных произведений. Чтобы получить более надежную патентную охрану, разработчики вынуждены доказывать, что их ИТ-продукт относится именно к «способу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств», как того требует Гражданский кодекс (ГК).

В результате представители ИТ-сообщества вынуждены искусственно адаптировать патентные заявки к требованиям действующего закона, отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. «Компании вынуждены нести серьезные издержки на услуги патентных поверенных, которые переложат формулу изобретения на язык индустриальной эпохи», — добавила она.

Программы вместо компьютеров

Законопроект должен исправить эту ситуацию. В частности, согласно тексту пояснительной записки, в ГК термин «компьютерное устройство» заменят на «программируемое средство, в том числе программируемое устройство», а также внесут изменения, упрощающие процесс патентования таких продуктов.

«Это позволит излагать в заявке только суть изобретения, а не описывать его в терминах процессора, памяти, устройств связи и так далее. По предварительным оценкам, снижение издержек на подготовку заявки и ее рассмотрение патентным ведомством даст 20–30%-ный рост патентной активности в перспективе двух-трех лет», — подчеркнул председатель Комитета по креативным индустриям и интеллектуальной собственности РСПП Андрей Кричевский.

В РЦИС отметили, что «будучи очищенными от этого балласта», заявки попадут в те классы, к которым в действительности относятся. Так, если компьютерная программа решает проблему пробок на дорогах, ее включат в класс решений для дорожного движения, а не в класс вычислительной техники лишь на том основании, что она работает на компьютере.

Это упростит поиск по базам патентной информации потенциальных покупателей, что даст рост числа сделок с патентами на 9–14% за два года, добавили в учреждении.

Что еще изменится?

В организации указали, что законопроект также позволит патентовать софтверные полезные модели, а именно программные решения, работающие на типовом «железе», в случае если именно софт-часть дает устройству новую полезную функцию. Это может быть ПО для пылесоса, кофеварки или умных часов. Как и в случае изобретения, теперь не придется описывать взаимодействия программы с «железом», достаточно будет описать саму «прошивку».

К софт-устройствам будут отнесены и обученные нейросети, представляющие собой синтез вычислительной модели и структурированных данных. «Появление нового объекта породит новый рынок софт-устройств. Мы ожидаем, что регистрирование новых, оборотоспособных объектов может достичь нескольких тысяч полезных моделей в год, а число сделок с ними через три года может исчисляться десятками тысяч», ­— пояснил Кричевский.

Наконец, законопроект позволит патентовать промышленные образцы, существующие только на экране компьютера, рассказали в РЦИС. Так, появится принципиально новая возможность патентной охраны динамических интерфейсов и персонажей компьютерных игр. Предполагается, что все это позволит увеличить патентную активность по промобразцам на 10-20% в год.

Кто получит выгоду от нового регулирования?

В РЦИС уверены, что новое регулирование выгодно в первую очередь небольшим, инновационным ИТ-компаниям, стремящимся получить сильную патентную охрану собственных решений, но не располагающим значительными финансовыми и организационными ресурсами для того, чтобы готовить переусложненные заявки, выдающие цифровое за материальное.

Простой и понятный алгоритм патентования ИТ-решений позволит такому бизнесу существенно нарастить нематериальные активы и найти новые источники заработка за счет лицензирования использования своего продукта, который может становиться основой для нового ПО, добавили там.