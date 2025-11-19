Минтруд России разработал усовершенствованный механизм выявления случаев подмены трудовых отношений, когда компании вместо официального трудоустройства оформляют сотрудников как самозанятых. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован для общественного обсуждения.
Суть нововведения заключается в переходе от обобщенной оценки к точечному анализу ситуации каждого самозанятого. В действующей редакции индикатор риска использует усредненные данные по всем самозанятым, работающим с организацией.
Это приводит к тому, что признаки нарушений, четко прослеживающиеся у части исполнителей, «размываются» за счет тех, чьи показатели не достигают пороговых значений. Такой подход снижал эффективность контроля.
Уточненный индикатор будет срабатывать при одновременном соблюдении трех критериев в отношении каждого конкретного самозанятого:
● сотрудничество с одной организацией длится более трех месяцев;
● среднемесячный доход самозанятого составляет от 35 тыс. руб.;
● не менее 75% этого дохода поступает от одного источника — организации-заказчика.
Системный порог для проверки компании остается: индикатор активируется, если такие устойчивые и экономически зависимые отношения связывают организацию с более чем 35 самозанятыми.
Как пояснил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин, эта мера повысит точность выявления рисков, что позволит эффективнее бороться с подменой трудовых отношений и защищать права граждан. Срабатывание индикатора не является доказательством нарушения, но указывает на его высокую вероятность и служит основанием для проведения целевой проверки Рострудом.
Инициатива реализуется в рамках поручения президента России Владимира Путина о полном переходе с 1 января 2025 года на риск-ориентированную модель контроля, которая минимизирует плановые проверки для добросовестного бизнеса и фокусируется на адресной работе с организациями, где вероятность нарушений наиболее высока.