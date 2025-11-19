Минтруд России разработал усовершенствованный механизм выявления случаев подмены трудовых отношений, когда компании вместо официального трудоустройства оформляют сотрудников как самозанятых. Соответствующий проект приказа ведомства опубликован для общественного обсуждения.

Freepik

Суть нововведения заключается в переходе от обобщенной оценки к точечному анализу ситуации каждого самозанятого. В действующей редакции индикатор риска использует усредненные данные по всем самозанятым, работающим с организацией.

Это приводит к тому, что признаки нарушений, четко прослеживающиеся у части исполнителей, «размываются» за счет тех, чьи показатели не достигают пороговых значений. Такой подход снижал эффективность контроля.

Уточненный индикатор будет срабатывать при одновременном соблюдении трех критериев в отношении каждого конкретного самозанятого:

● сотрудничество с одной организацией длится более трех месяцев;

● среднемесячный доход самозанятого составляет от 35 тыс. руб.;

● не менее 75% этого дохода поступает от одного источника — организации-заказчика.

Системный порог для проверки компании остается: индикатор активируется, если такие устойчивые и экономически зависимые отношения связывают организацию с более чем 35 самозанятыми.

Как пояснил заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин, эта мера повысит точность выявления рисков, что позволит эффективнее бороться с подменой трудовых отношений и защищать права граждан. Срабатывание индикатора не является доказательством нарушения, но указывает на его высокую вероятность и служит основанием для проведения целевой проверки Рострудом.

Инициатива реализуется в рамках поручения президента России Владимира Путина о полном переходе с 1 января 2025 года на риск-ориентированную модель контроля, которая минимизирует плановые проверки для добросовестного бизнеса и фокусируется на адресной работе с организациями, где вероятность нарушений наиболее высока.