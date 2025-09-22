Правительство России подписало постановление, позволяющее в определенных ситуациях использовать QR-код из сервиса «ГосДоки» в приложении госуслуг наравне с внутренним паспортом. Использование QR-кода — добровольное. Нововведение не отменяет необходимость иметь бумажные документы, отметили в министерстве.

Расширение возможности использовать QR-код будет внедряться поэтапно, по мере подключения организаций к сервису «ГосДоки».

Сначала его можно будет предъявлять для прохода в кино и на выставки с возрастным ограничением, при входе в офисы с пропускной системой, для покупки товаров 18+ в магазинах, а также при отправке или получении посылок и заказных писем на почте.

Затем опцию распространят на финансовые организации, многофункциональные центры для отдельных госуслуг, салоны сотовой связи, частные клиники и гостиницы.

При сканировании QR-кода отображаются только необходимые данные — например, фото и возраст для проверки в кино. Сроки этапов определит правительство, обеспечивая постепенную интеграцию.

