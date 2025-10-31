Власти России ужесточают контроль за импортом товаров, и ситуация с пробками на границе с Казахстаном — часть этой работы. Как выяснил «Коммерсантъ», правительство борется с уходом от налогов при ввозе товаров в страну для пополнения бюджета и поддержки российских производителей.

Президент России Владимир Путин 24 октября подписал указ, согласно которому до 10 декабря разрешается ввозить из Казахстана и Киргизии товары без полного пакета документов. За это время на территории страны создадут дополнительные мощности для проверки и оформления таких грузов. Также теперь ввозной НДС будет уплачиваться прямо в российский бюджет.

Осенние проверки тысяч фур на границе — лишь начало большой работы, отмечает «Коммерсантъ». Правительство создает систему, которая будет отслеживать товары от момента ввоза до прилавка.

Главная проблема — многие импортеры занижают стоимость товаров при оформлении, недоплачивая налоги. Осеннее усиление проверок на границе и спровоцировало многокилометровые заторы, хотя, по данным ФТС, на текущий момент проблемы с прохождением пунктов пропуска устранены — выборочный контроль теперь осуществляется мобильными группами уже на российской территории.

Согласно указу, все проблемные товары делятся на три типа:

товары без обязательной маркировки;

товары с заниженной стоимостью;

контрабанда.

Для каждого типа предусмотрены свои меры: доделать маркировку, доплатить налоги или изъять товар.

Эксперты по-разному оценивают ситуацию. Одни считают, что указ поможет навести порядок, другие — что недобросовестные импортеры просто найдут новые схемы ухода от налогов.

С 1 апреля 2026 года заработает еще одна система — импортеры должны будут заранее сообщать о своих поставках и вносить залоговые платежи. Для компаний с сомнительной репутацией размер залога будет особенно высоким.

После санкций 2022 года власти временно упростили ввоз товаров в Россию, но теперь возвращаются к жесткому контролю. Это, по мнению экспертов, может привести к разным последствиям: с одной стороны — поддержать российских производителей, с другой — вызвать рост цен из-за сокращения импорта.