В 2026 году на территории России может прекратить работу до 15% всех офлайн-магазинов одежды и обуви. В абсолютном выражении рынок рискует потерять около 1 тыс. торговых точек. Такой прогноз озвучила Наталия Кермедчиева, вице-президент по новым брендам Союза торговых центров.

Основной причиной массового закрытия бизнеса эксперт называла системные ошибки в финансовом планировании. Многие федеральные и региональные сети сталкиваются с резким падением маржинальности продаж и теперь вынуждены расплачиваться за слишком агрессивное и необдуманное расширение площадей в предыдущие периоды.

Самый сильный экономический удар пришелся на розничный сегмент детских товаров, который, по словам аналитика, полностью «провалился». Главная целевая аудитория этих магазинов — неработающие мамы в декрете — окончательно изменила свои потребительские привычки и перенесла все покупки на онлайн-маркетплейсы.

Грядущая волна закрытий заставит девелоперов и владельцев торговых центров срочно пересматривать арендную политику. Чтобы удержать трафик и заполнить пустующие площади, крупным ТЦ придется привлекать бренды нового формата, способные предложить клиентам уникальный физический опыт, который невозможно получить при заказе товаров в интернете.

Как недавно подсчитали аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», объем продаж одежды и обуви в российских магазинах уже сократился на 11% по сравнению с 2024 годом. Средний чек при этом вырос на 5%, до 2988 рублей. Однако это связано не с увеличением потребления, а с инфляцией — цены на одежду и обувь за год поднялись на 10–15%.

