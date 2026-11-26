Минцифры предложило создать в России распределенную сеть репозиториев для хранения, проверки и сборки программного кода. Кластер станет инфраструктурой для разработки доверенного ПО, а расходы на него возложат на пользователей. Для такого софта работа через систему будет обязательной, следует из проекта концепции министерства, сообщает РБК. Подлинность документа подтвердил источник на ИТ-рынке.

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В отличие от GitHub, представляющего собой единую платформу, российский кластер объединит несколько независимых площадок. Они будут хранить исходный код, собирать программы, проверять их на уязвимости и подписывать готовые версии. Данные должны находиться в России, причем каждый оператор обязан создать резервную копию в отдельном дата-центре на расстоянии не менее 5 км от основной площадки и обеспечить постоянную синхронизацию. Такая архитектура должна исключить единую точку отказа.

Разработчики доверенного ПО должны будут использовать кластер. Отступить от этого требования смогут закрытые отраслевые и корпоративные проекты, но только с разрешения регулятора. Создание инфраструктуры не потребует бюджетных вложений: Минцифры предлагает ввести отдельные тарифы для крупного, малого и среднего бизнеса. Дополнительно придется платить за ИИ-ассистентов, расширенное хранилище и превышение лимитов вычислений.

Владеть репозиториями смогут только российские структуры: государство, регионы и муниципалитеты, отечественные НКО, компании с долей российского контроля более 50% и граждане России без второго гражданства. В дальнейшем порог владения для компаний планируют повысить до 75%.

Разработка программы внутри кластера станет дополнительным основанием для включения ее в реестр доверенного ПО, дающий преимущества при госзакупках. Также предлагается создать реестр доверенных компонентов с данными об их владельцах, версиях, зависимостях, уязвимостях, результатах проверок и сроках сопровождения. Часть разработок из Национального фонда алгоритмов и программ могут перенести в новые репозитории и открыть для использования по свободным лицензиям. В кластере также планируют размещать российские ИИ-модели и допускать разработчиков из дружественных стран, в том числе БРИКС.

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Представитель Минцифры подтвердил РБК разработку концепции, которая должна определить требования к национальным репозиториям и подходы к развитию открытого ПО. При этом документ не является нормативным актом и пока не устанавливает обязательных требований для разработчиков. Окончательные параметры и сроки реализации проекта еще не определены. По данным источника РБК, сейчас готовится приказ об утверждении концепции.

Это уже третья попытка создать в России национальную инфраструктуру для работы с кодом. Первый эксперимент проходил с ноября 2022-го по апрель 2024 года при участии Минцифры, РФРИТ, МВД и Росреестра, но единого репозитория по его итогам не появилось. В мае 2023 года правительство распорядилось развивать национальные хранилища открытого кода в рамках концепции технологического развития до 2030 года. В 2024-м Минцифры отказалось от идеи единой площадки, а в январе 2025-го начало готовить новую концепцию. Осенью того же года ведомство выбрало модель присвоения статуса национального уже действующим платформам. В министерстве объясняли это тем, что российские компании успели самостоятельно запустить общедоступные репозитории.

В России уже работают несколько потенциальных участников кластера: GitVerse от «СберТеха», GitFlic группы «Астра», SourceCraft «Яндекса», «Сфера. Код» компании «Нота» из холдинга Т1 и Sisyphus от «Базальт СПО». Развитие национальной инфраструктуры также связано с рисками зависимости от зарубежных сервисов. По данным GitHub за сентябрь 2026 года, в России было 5,07 млн аккаунтов разработчиков — девятое место среди стран. В мае депутат Антон Горелкин сообщал о сбоях при подключении к платформе: 6–7 мая доля неудачных соединений, по данным OONI, достигала примерно 16%. Роскомнадзор отрицал ограничения доступа, а GitHub объяснял неполадки техническими работами.

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