Госдума приняла законопроект, согласно которому статья 238 Уголовного кодекса о работах или услугах, не отвечающих требованиям безопасности, не будет распространяться на процесс оказания медпомощи. При этом юристы отмечают, что изменение УК не исключает возможности привлечения медицинских работников к ответственности по иным статьям, сообщает «Коммерсантъ».

Госдума приняла законопроект с уточнением положений УК РФ, распространяющихся на деятельность медиков. Документ был внесен в палату в июле 2024 года. Изначально он предполагал изменение нескольких статей УК, не имеющих непосредственного отношения к медработникам.

В декабре группа депутатов и сенаторов во главе с первым заместителем председателя комитета по охране здоровья Госдумы Бадмой Башанкаевым предложила дополнить законопроект примечанием к ст. 238 УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Законодатели предложили не распространять действие этой статьи на оказание медицинской помощи.

Бадма Башанкаев пояснил, что ст. 238 — одна из самых часто применяемых в отношении медиков. По его словам, в 2022 году по первой части статьи было заведено 138 дел, в 2023-м их число увеличилось до 216. По второй части статьи (тяжкие преступления) в 2022 году таких случаев было 136, в 2023 — 247.

Он заявил, что в результате данных событий из профессии уходят опытные специалисты, а молодежь опасается идти в сферу здравоохранения. По мнению Башанкаева, новый законопроект позволит медикам «дышать чуть легче».

Председатель президиума московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Александр Аронов указывает, что изменение УК не исключает возможности привлечения медицинских работников к уголовной ответственности по иным статьям.

Он отмечает, что речь идет лишь о случаях оказания медицинской помощи, а, значит, не исключается возможность вменения ст. 238 УК РФ работникам, не оказывающим медицинскую помощь непосредственно.

Аронов также заявил, что законопроект не вносит изменений в закон «Об основах охраны здоровья», соответственно, понятие «медицинская услуга» из законодательства не исключается.

Ранее группа «Ренессанс страхование» выяснила, что большинство россиян отдают предпочтение коммерческим клиникам, а не медицине по ОМС, и в большей степени удовлетворены качеством платных услуг, преимущественно за счет более высокого уровня сервиса. Россияне также назвали причины, по которым они готовы дополнительно оплачивать медицинские услуги.