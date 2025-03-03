С 1 марта вступили в силу изменения в статью 26 закона «О государственной регистрации недвижимости». Теперь совершать сделки с землей и расположенными на ней строениями можно только после внесения сведений о границах этого земельного участка в Единый государственный реестр недвижимости (ЕРГН).

С 1 марта 2025 года вступил в силу запрет на постановку земельных участков на кадастровый учет, пока сведения о его границах отсутствуют в ЕРГН. Также, на таком участке теперь нельзя зарегистрировать права на любые постройки.

При этом специалисты Росреестра уточнили, что документы на регистрацию земельных участков и любых строений по-прежнему принимаются в любом случае. Однако при отсутствии в ЕГРН сведений о границах участках, регистрационные действия будут приостановлены.

Новое правило распространяется на все типы земельных участков и не зависит ни от категории земель, ни от вида их разрешенного использования.

Выяснить, определены ли границы участка, можно двумя способами:

на публичной кадастровой карте, если ввести кадастровый номер участка или его адрес;

по выписке из ЕГРН, которую можно заказать на «Госуслугах» или в МФЦ, как в электронном, так и в бумажном виде.

Если выяснится, что сведения о границах участка в ЕГНР отсутствуют, нужно подать заявление в Росреестр вместе с планом межевания участка, который выполняют кадастровые инженеры, выезжая на участок и делая необходимые замеры.

Эксперты поясняют необходимость поправок, тем, что покупателям земельных участков необходимо понимать, справедлива ли обозначенная стоимость. Во многом она зависит от точного местоположения участка и его площади. Но если границы участка в ЕГРН отсутствуют, информация от продавца неочевидна.

Бывают случаи, когда покупателя вводят в заблуждение, демонстрируя другой участок. В итоге приобретается совсем не то, что планировалось. Также, отсутствие точно определенных границ является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных земельных участков.

Новое правило обеспечивает гарантии прав правообладателей земельных участков, защищает их от возможных проблем с определением местоположения границ и от несанкционированного занятия участков, резюмируют эксперты.

Напомним, что в конце прошлого года правительство одобрило законопроекты, касающиеся управления государственными земельными участками. В случае выкупа участков владельцами расположенных на них зданий предлагается исключить предоставление площадей, значительно больших, чем необходимо для эксплуатации сооружений.