Госдума приняла закон, который вводит реестр нарушителей правил применения онлайн-касс, ограничивает их дистанционную торговлю и расширяет обмен данными между ФНС, Банком России и другими ведомствами. Документ также обязывает организаторов крупных торговых площадок контролировать использование касс продавцами.

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С 1 февраля 2027 года ФНС начнет вести реестр систематических нарушителей правил применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в интернет-торговле. С 1 июня размещать информацию о дистанционной продаже товаров и услуг нарушителями из реестра запретят, а их сайты смогут блокировать.

Закон также вводит понятие организатора массовой торговли. К этой категории отнесут юрлица, ИП и их группы, предоставляющие торговые места как минимум 10 продавцам на площадках общей площадью от 3000 кв. м. С 1 марта 2027 года они должны будут проверять соблюдение арендаторами требований к применению ККТ и не допускать к торговле предпринимателей, обязанных использовать кассы, но не зарегистрировавших их, а также лиц из реестра нарушителей.

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Кроме того, расширяется межведомственный обмен информацией о подозрительных операциях. ФНС будет передавать Банку России сведения о счетах и категориях доходов физлиц и компаний, в деятельности которых нет признаков реального предпринимательства. ЦБ направит в Казначейство, ФНС и ФТС данные о юрлицах и ИП с высоким риском подозрительных операций.

С 2027 года банки должны будут указывать ИНН при открытии счетов физлицам и выдаче им электронных средств платежа. До 1 января 2028 года кредитные организации также обязаны проверить наличие ИНН у всех действующих клиентов-физлиц.

Закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом — со дня официального опубликования. Для отдельных положений предусмотрены другие сроки.

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