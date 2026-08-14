Представители рынка дата-центров попросили Минэнерго скорректировать законопроект о реформе электроэнергетики. По их оценке, документ может усложнить доступ ЦОД к мощности и увеличить неопределенность с будущими затратами на электроэнергию.

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10 августа АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям» направила замминистра энергетики России Евгению Грабчаку письмо с замечаниями к инициативе ведомства. Представители организации считают, что предлагаемые нормы затронут энергоснабжение дата-центров, в том числе объектов, обслуживающих социально значимые сервисы и критическую информационную инфраструктуру.

Одна из претензий касается появления «Росэнергопроекта» и связанных с ним новых процедур. В законопроекте предусмотрены отраслевой заказ, реестры оборудования и поставщиков, а также дополнительные источники финансирования энергетических проектов. В АНО КС ЦОД считают, что отсутствие четких ограничений для обязательных платежей создает риск неконтролируемого увеличения расходов на электроэнергию. Дополнительные согласования, по мнению организации, способны также затянуть технологическое присоединение.

Отдельную проблему участники рынка видят в изменении условий для уже подключенных объектов. Для ЦОД, работающих напрямую с магистральными сетями, предлагается постепенно изменить тарифный режим до 2030 года. Кроме того, объем платы за передачу электроэнергии предлагается определять независимо от фактического характера потребления. В отрасли считают, что такой подход недостаточно учитывает специфику дата-центров, для которых надежность электроснабжения имеет критическое значение.

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Расчеты самого Минэнерго дают противоположную картину. Министерство ожидает, что предлагаемая модель позволит ограничить рост средней конечной цены электроэнергии к 2042 году на уровне 8,4 руб. за кВт·ч. Без реформы показатель, согласно расчетам министерства, может достичь 12,8 руб. При этом АНО КС ЦОД предлагает выделить дата-центры в самостоятельную категорию потребителей и признать их частью инфраструктуры технологического суверенитета.

Эксперт НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что проблема отрасли заключается прежде всего в доступности мощности в нужной точке, а не в самой цене электричества. Особенно остро вопрос стоит для Москвы и Московской области, где прогнозируется дефицит. Массовое подключение ЦОД непосредственно к Единой национальной энергосети, по его мнению, может осложнить развитие региональных сетей и повлиять на тарифную систему.

При этом Сасим допускает подключение дата-центров в энергодефицитных районах при условии, что инвесторы будут участвовать в финансировании необходимой генерации и сетевой инфраструктуры. Такой подход позволит расширять мощности без дополнительной нагрузки на энергосистему. Ранее Минэнерго и Минцифры уже предлагали использовать строительство собственной генерации как один из вариантов энергоснабжения новых ЦОД.

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