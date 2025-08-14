Сервис онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии «Островок В2В» зафиксировал увеличение спроса на аренду автомобилей среди турагентов. Количество бронирований на июнь-август 2025 года через платформу выросло на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Freepik

Согласно информации от компании «Рентли. Тех», Россия остается самым популярным направлением для путешествий на арендованных машинах, занимая 65% от общего объема бронирований у турагрегаторов. Однако оформить аренду автомобиля для поездок по России пока возможно только офлайн.

Сервис «Островок В2В» отмечает, что турагенты чаще всего бронируют автомобили для клиентов, путешествующих по России, включая Москву, Калининград и Владивосток, а также в популярные туристические центры за рубежом, такие как Милан, Рим, Венеция в Италии, Париж, Ницца и Лион во Франции, Барселону, Мадрид и Малагу в Испании, а также Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Майами в США. Онлайн-бронирование доступно в 165 странах, но в России и СНГ услуга пока предоставляется только по офлайн-запросу.

Специалисты сервиса объясняют рост спроса технологическими улучшениями платформы. В начале года на ресурсе появилась функция онлайн-бронирования автомобилей, позволяющая турагентам самостоятельно оформлять заказы через личный кабинет, что ускоряет и упрощает процесс.

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок», отметила, что такой формат особенно востребован на направлениях, где достопримечательности расположены далеко друг от друга, и без автомобиля обойтись сложно.

Прочитайте также «Островок» раскрыл секреты экономии при планировании путешествий

Для турагентов онлайн-бронирование стало не просто удобным сервисом, а важным инструментом для расширения предложения. По ее словам, возможность включить аренду авто в турпакет дает конкурентное преимущество, особенно с учетом растущего спроса на индивидуальные поездки под ключ.

Артурс Зантманс, основатель компании «Рентли. Тех», подтвердил рост спроса на автомобильные путешествия по России. По его данным, в 2024 году спрос увеличился на 20−50% и продолжает расти.

В регионах, где ранее не было развитого автопроката, например, в Дагестане, Калининградской области, Карелии, Сахалине, на Камчатке и Алтае, сейчас наблюдается активное развитие этого сегмента. Также популярны короткие поездки на выходные в Калужскую, Тульскую и Воронежскую области. Средний срок аренды в России составляет 7 дней, а стоимость — от 18 до 30 тыс. руб.

Эксперт подчеркнул, что основной проблемой рынка остается отсутствие возможности онлайн-бронирования автомобилей в России, несмотря на то, что на страну приходится 65% запросов у крупных тревел-агрегаторов. В настоящее время арендовать машину онлайн можно только за границей.

По его словам, в России этот процесс пока не столь прозрачен и удобен, как бронирование авиабилетов или отелей, из-за скрытых условий договоров и не всегда оперативной обработки заявок.

Прочитайте также Спрос у россиян на поездки во Вьетнам и Таиланд в бархатный сезон вырос в 11 раз

Зантманс пояснил, что «Рентли. Тех» работает над решением этой проблемы, разрабатывая цифровую B2B-систему, которая предоставит агрегаторам и турагентствам доступ к тарифам ведущих автопрокатных компаний в России. В систему войдет более 20 тыс. автомобилей разных классов. Это позволит бронировать авто в российских городах так же быстро, как авиабилеты или отели.

Он прогнозирует, что интеграция с туристическими агрегаторами откроет автопрокатным компаниям доступ к миллионам клиентов, повысит загрузку автопарков и доходность бизнеса. За рубежом аренда авто занимает третье место по популярности после авиаперелетов и бронирования отелей.

По его оценкам, после внедрения цифровой системы доля онлайн-бронирований автомобилей через тревел-агрегаторы может вырасти до 70%, сделав этот сервис более доступным и безопасным для путешественников.

Согласно данным «Островок B2B», средняя продолжительность и стоимость аренды варьируются в зависимости от направления. В России туристы арендуют автомобиль в среднем на 6 дней за 31,7 тыс. рублей, в Италии — на 7 дней за 60,3 тыс. рублей, во Франции — на 8 дней за 57,5 тыс. рублей, в Испании — на 7 дней за 55 тыс. рублей, а в США — на 8 дней за 48,2 тыс. рублей. В 97% случаев клиенты возвращают автомобиль в том же городе, и лишь 3% выбирают опцию возврата в другом месте.