Российский рынок настольных игр по итогам 2026 года может вырасти на 12%, до 41,2 млрд руб. За шесть лет его объем увеличился в 2,7 раза, однако в 2027 году темпы роста могут замедлиться из-за подорожания продукции и конкуренции с другими видами досуга. Настольные игры все чаще покупают взрослые, а основным каналом продаж стали маркетплейсы, следует из исследования Совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России.

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В 2025 году легальный рынок настольных игр достиг 36,8 млрд руб., увеличившись на 15% за год. В 2026 году на маркетплейсы приходится 70% покупок против 43% в январе — мае 2021 года. По данным Wildberries, в первом полугодии продажи детских настольных игр в натуральном выражении выросли на 6% год к году, а оборот игр категории 18+ — на 4%.

Специализированная розница, напротив, теряет покупателей. По итогам первого полугодия 2025 года ее оборот сократился на 16%, число транзакций — на 23%, тогда как средний чек вырос на 9%. На маркетплейсах средняя стоимость заказа составила 813 руб., на 4% меньше, чем годом ранее. В специализированных магазинах она достигала 2156–2272 руб. При этом цены на собственную продукцию одного из издательств за год выросли на 10–12%.

Эксперты связывают рост интереса к настольным играм с изменением аудитории. По оценке управляющего партнера «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, соотношение продаж детских и взрослых игр составляет 1:4. Популярность такого досуга выросла во время пандемии, когда люди стали чаще проводить время дома. Сейчас настольные игры выбирают для встреч с друзьями и семейного отдыха, а в крупных городах развивается формат антикафе.

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Сдвиг в сторону взрослой аудитории наблюдается и на мировом рынке. По данным Strategy Partners, с 2010 по 2020 год доля детских игр в мировом тираже сократилась на 8 п. п., до 2%. Доля семейных игр, рассчитанных на взрослых и детей, выросла на 7 п. п., до 23%, а стратегических — на 14 п. п., до 28%.

В массовом сегменте востребованы игры для компаний с простыми правилами и короткими партиями, детективы, семейные игры и развлечения для вечеринок. Также покупатели интересуются адаптациями известных настолок под популярные франшизы и фандомы. Дополнительную поддержку рынку оказывает локализация производства, отмечает Косарева.

Одним из ограничений остается контрафакт. По оценке генерального директора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, нелегальные копии усиливают ценовую конкуренцию и отбирают продажи у правообладателей. Например, оригинальная игра может стоить 990 рублей, а ее копия — 370 руб. В Совете по развитию электронной коммерции оценивают стоимость предложений контрафактных настольных игр на цифровых платформах в 2025 году в 2 млрд руб.

В 2027 году эксперты ожидают замедления рынка. На него будут влиять рост себестоимости производства и цен на игры, ограниченный приток новых покупателей, распространение контрафакта и конкуренция с другими форматами досуга.

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