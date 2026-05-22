Перед началом лета в России ускорился сезонный найм в сфере развлечений и досуга. Компании набирают персонал для туристических и event-проектов, а соискатели активнее откликаются на вакансии с посменной оплатой.

По данным «Авито Подработки», за январь-апрель 2026 года количество таких предложений в сегменте искусства и развлечений выросло на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Интерес со стороны кандидатов тоже увеличился — число откликов за четыре месяца поднялось на 20%.

Из-за растущего спроса работодатели повышают выплаты. Среднее вознаграждение в отрасли достигло 4,3 тыс. руб. за смену — на 34% больше, чем годом ранее.

Основная часть вакансий связана с летним туристическим потоком, мероприятиями и индустрией развлечений. Работодатели ищут аниматоров, актеров для квестов, диджеев, сотрудников развлекательных площадок и специалистов по работе с посетителями.

Читайте также Каждый четвертый работающий россиянин имеет подработку

Рынок становится разнообразнее и по формату предложений. Среди необычных вакансий — сотрудники выставочных пространств с ручными енотами, актеры для игровых сценариев и аниматоры для пансионатов пожилых людей.

Аналитики отмечают, что сезонная занятость перед летом постепенно превращается в устойчивый формат дополнительного заработка. Активность растет и со стороны бизнеса, которому нужен временный персонал на период высокого спроса, и со стороны соискателей, особенно в крупных городах и туристических регионах.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.