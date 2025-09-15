Впервые с 2019 года в России зафиксирован рост числа работников, получающих зарплату ниже МРОТ (в 2025 году он установлен на уровне 22 440 руб.), пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Towfiqu barbhuiya, Unsplash

В 2019 году доля работников с зарплатой ниже МРОТ составляла 2,9% по рынку труда в целом. Затем показатель постепенно снижался, однако в 2025 году снова вырос до 2,6%. Основной рост пришелся на бюджетный сектор: если в 2019 году там получали меньше МРОТ 4,5% сотрудников, то после снижения этот показатель к 2025 году вновь поднялся до 4,2%. В частных компаниях, напротив, зафиксировано снижение доли работников с такими доходами.

При этом количество регионов России, где средняя зарплата превысила 100 тыс. руб., за год выросло почти вдвое — с 11 до 19. В июне 2025 года средняя начисленная зарплата по стране впервые превысила отметку в 100 тыс. руб., достигнув 103,2 тыс., что на 15,7% выше показателя июня 2024-го.