Доля ипотечных заемщиков, которым от 18 до 20 лет, в России за 2024 года выросла, и в четвертом квартале они получили 1,6% новых кредитов на жилье, следует из данных Центробанка, на которые обратил внимание РБК.

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Среди молодых покупателей можно выделить предпринимателей, блогеров, ИТ-специалистов и фрилансеров, отмечает директор по маркетингу девелоперской компании Unikey Евгений Макаров.

По словам гендиректор «Скоринг бюро» Олега Лагуткина, среди молодежи ипотеку чаще берут девушки (68%), причем в нестоличных регионах — Башкирии, Краснодарском крае и Свердловской области. Кредиты на жилье в этой категории в среднем составляют 2,5 млн руб. по сравнению с 4,23 млн руб. по всем заемщикам, добавил он.

Наиболее доступным для зумеров сегментом является ИТ-ипотека, которая выдается под 6% годовых.

Лагуткин также отметил, что банки с опасением относятся к молодым заемщикам. Так, дефолтность по ипотекам молодежи составляет 2,5%, тогда как по всему ипотечному портфелю она редко достигает 1%.

Основным средством повышения вероятности на одобрение кредита для молодых граждан эксперты назвали добавление созаемщика, чаще всего — родителя.