Правительство России дополнительно направило 60,8 млрд руб. на субсидирование льготной ипотеки для ИТ-специалистов. т распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Финансирование обеспечит поддержку не менее 91,5 тыс. займов, включая ранее выданные и новые кредиты до конца года.

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Льготную ИТ-ипотеку по ставке 6% можно оформить с 2022 года. Среди основных требований для ее получения:

российское гражданство,

работа в аккредитованной компании,

возраст до 50 лет,

средняя зарплата 90–150 тыс. руб. в зависимости от региона.

По словам Мишустина, со старта программы около 84 тыс. работников отрасли получили льготные кредиты, а в 2025 году на эти цели уже выделено 59 млрд руб.

Ранее Минцифры отменило лимиты, ограничивающие банки в объеме выдаваемых льготных IT-ипотек. Мера, согласованная с правительством, исключит ситуации, когда банки приостанавливали выдачу кредитов из-за исчерпания лимитов, что ранее требовало отдельных решений кабмина для их возобновления.