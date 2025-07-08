В прошлом году в России в специальный перечень попали 80 организаций, которых признали связанными с экстремистской деятельностью. Параллельно под наблюдение попали более 3,1 тыс. физических лиц, подозреваемых в причастности к террористической и экстремистской деятельности, сообщил в годовом отчете Росфинмониторинг.

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В результате действий сотрудников ведомства заморожены активы фигурантов перечня на сумму 245 млн руб.

В Росфинмониторинге констатируют, что преступники все чаще используют современные финансовые инструменты — криптовалюты, наличные средства и драгоценные металлы — для незаконных операций. Регулярно встречаются ситуации, когда деньги, выделенные государством и местными властями на выполнение контрактов, тратятся не по назначению.

Кроме того, на финансовом рынке становится больше случаев мошенничества: действуют фальшивые брокеры, финансовые пирамиды и незаконные кредиторы. Они втягивают в свою преступную деятельность разных людей, включая подростков и иностранных граждан, часто используя их как подставных лиц («дропов»).

Особую озабоченность вызывает активное применение цифровых технологий — интернет-сервисов, мессенджеров и чат-ботов — для организации незаконных расчетов и отмывания преступных доходов.

Чтобы пресечь такие ситуации, сотрудники мониторингового органа разработали новые методики мониторинга онлайн-платформ и усилили контроль за подозрительными финансовыми операциями.

Россия также продолжает укреплять взаимодействие с другими странами в борьбе с финансированием экстремизма. В 2024 году Росфинмониторинг участвовал в ряде международных операций, направленных на пресечение трансграничных финансовых потоков, связанных с террористическими и экстремистскими организациями.