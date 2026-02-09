Российский рынок труда демонстрирует растущую тенденцию к неполной занятости, достигнув высшего показателя за последние десять лет. Согласно анализу аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», основанному на данных Росстата, сейчас около 16% всех работающих граждан в стране трудятся в режиме сокращенного рабочего времени, находятся в административных отпусках или вынужденных простоях.

В третьем квартале 2025 года общая численность частично занятых граждан увеличилась на 610 тыс. человек по сравнению с предыдущим периодом, достигнув отметки в 5,5 млн. Рост составил 12%. Доля таких работников в структуре общей занятости выросла с 14,6% до 16,2%.

Статистика фиксирует увеличение по всем основным категориям неполной занятости. Число сотрудников, взявших отпуск без сохранения заработной платы, выросло на 9,3% и составило 4 млн человек. Количество работников, находящихся в простое, увеличилось на 62,6%, достигнув 165 тыс. Более чем на 12% (до 1,27 млн) выросло число тех, кто работает сокращенное время по соглашению с нанимателем. Наиболее резкий скачок — в восемь раз — показала категория работников, переведенных на короткую неделю по инициативе работодателя; их число достигло 69,2 тыс.

Президент «Финэкспертизы» Елена Трубникова отметила, что рост частичной занятости отражает сдвиг в кадровой стратегии бизнеса в сторону более экономного управления расходами на персонал. По её словам, это позволяет компаниям сохранять штат, адаптируя трудовые нагрузки и операционные издержки к текущей ситуации, вместо применения радикальных сокращений.

Наиболее высокий уровень частичной занятости наблюдается в промышленных регионах. Лидерами стали Пермский край (21,7%), Нижегородская (21,6%) и Челябинская (20,9%) области, а также Санкт Петербург (19,5%). Наименьшие значения зафиксированы в Чеченской Республике (3,1%), Ингушетии (4,4%) и Калмыкии (5,9%).

