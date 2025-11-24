Рынок жилищного строительства демонстрирует значительное снижение темпов ввода новой недвижимости. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

По состоянию на 1 ноября 2025 года объем запуска новых строительных проектов сократился на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет, достигнув минимального показателя с 2020−2021 годов.

Ключевые статистические показатели:

● объем введенного жилья составил 33,3 млн кв. м;

● градостроительный потенциал оценивается в 474 млн кв. м;

● средняя распроданность строящихся объектов по стране — 32%;

● распроданность объектов со сроками ввода в 2025 году — около 63%.

Основной причиной снижения объемов строительства замминистра назвал экономические условия, в частности, высокую стоимость проектного финансирования на начальном этапе строительства. Стасишин подчеркнул, что при изменении ситуации в экономическом блоке и снижении стоимости финансирования можно ожидать активизации строительной отрасли.

Несмотря на текущее снижение темпов строительства, представитель Минстроя выразил уверенность в потенциале рынка. Значительный градостроительный резерв и относительно высокая распроданность объектов, планируемых к сдаче в текущем году, свидетельствуют о сохранении фундаментального спроса на жилье. Ожидается, что нормализация условий финансирования позволит реализовать накопленный строительный потенциал в ближайшей перспективе.