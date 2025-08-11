По итогам первой половины 2025 года объем вредоносного бот-трафика в России вырос почти вдвое. Основные причины — увеличение числа уязвимых корпоративных устройств, их вовлечение в ботнеты через фишинговые атаки и рост количества целенаправленных DDoS-атак на бизнес и госуслуги. Страна занимает третье место в мире по этому показателю, уступая только США и Турции, сообщает Forbes Russia.

По данным исследования компании StormWall, объём вредоносного бот-трафика в России в первой половине этого года вырос на 90% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Рост превысил средний мировой показатель — 80%.

Сильнее всего от атак ботов пострадали такие отрасли, как телеком, финансовая сфера, ритейл и сфера развлечений. Злоумышленники прибегали к шантажу и вымогательству, выводили из строя инфраструктуру объекта атаки, а также создавали проблемы в работе онлайн-касс в торговле. Всё это незамедлительно отразилось на российском бизнесе: репутация компаний была подорвана, поток клиентов стал меньше, работа онлайн-сервисов была нарушена. Кроме того, организации понесли финансовые убытки и увеличили затраты на кибербезопасность.

Боты стали серьезной угрозой для бизнеса, так как они не только устраивают DDos-атаки, но и сканируют уязвимости системы, подбирают пароли и собирают данные для будущих взломов. Эксперты подтверждают, что с каждым годом ботов становится всё сложнее отличить от настоящих пользователей.

«И если раньше CAPTCHA являлась одним из самых универсальных решений для защиты от таких зловредных активностей, с развитием искусственного интеллекта боты научились ее легко обходить», — заявляет Анастасия Афонина, генеральный директор «Вебмониторэкс».