Сеть автосалонов «Автосити» и производитель спецтехники «ПК Биллион» не смогли выплатить долги по цифровым финансовым активам (ЦФА). Об этом пишут «Ведомости».

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Так, «Автосити» объявила о невозможности погасить ЦФА на 200 млн руб., выпущенные 26 июня 2024 года с доходностью 20,5% и сроком погашения 26 июня 2025 года. Компания сослалась на высокую ключевую ставку, рост цен на автомобили и спад продаж. Инвесторам предложена реструктуризация: новый выпуск ЦФА с погашением в 2028 году и ставками от 18% до 12%. Инвестстратег «Гарда капитала» Александр Бахтин отметил, что это довольно цивилизованная реструктуризация.

«ПК Биллион» не выплатила к 26 июня 2,67 млн руб. по ЦФА, выпущенным 16 декабря 2024 года. Новая дата погашения — 7 июля 2025 года, пишет газета.

В общем объеме рынка нынешние дефолты занимают незначительное место. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка отмечает, что к 1 апреля 2025 года объем выпуска ЦФА составил 512 млрд руб., причем в обращении находились выпуски на 293,5 млрд руб. Однако подобные случаи заставляют обратить внимание на регулирование этого рынка.

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Управляющий директор «Ренессанс капитала» Дмитрий Александров указал, что простота выпуска ЦФА привела к появлению эмитентов с низким кредитным качеством. Управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Александра Веролайнен добавила, что более половины эмитентов ЦФА не имеют кредитных рейтингов, а платформы не несут ответственности за риски. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, в свою очередь. отметила, что при ключевой ставке 20% дефолты по ЦФА и облигациям малого бизнеса вероятны, но массового кризиса не ожидается.

Рынок ЦФА, насчитывающий более 200 эмитентов (более 40 из них принадлежат к МСП), сталкивается с рисками из-за жесткой монетарной политики и падения спроса на дорогие товары, пояснила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.