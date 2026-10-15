Сигнал 5G уже можно обнаружить в 27 российских городах, однако пользоваться связью нового поколения на всей городской территории пока нельзя. По результатам измерений TelecomDaily на 5 октября, сеть встречается главным образом в центральных кварталах и на отдельных транспортных площадках.

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МТС опережает конкурентов по числу городов, где доступна технология: их 21. У «МегаФона» и «Билайна» такие города 11 у каждого, у Т2 — семь. Минцифры сообщило о запуске 5G в России 11 сентября.

Для исследования TelecomDaily проехала по маршрутам через центральные части городов и основные транспортные магистрали. Методика позволяет установить, в каких населенных пунктах присутствует сигнал, но не дает оснований судить о масштабе покрытия внутри каждого из них.

Разворачивать сети операторы начали на частотах, ранее применявшихся для LTE. Минцифры ожидает, что использование этого ресурса повысит пропускную способность на 20–25%. Еще один доступный инструмент — бесплатно предоставленные компаниям на равных условиях полосы частот 4,63–4,99 ГГц.

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МТС 5 октября включила в список городов с 5G Якутск, Абакан, Оренбург, Киров, Сочи, Всеволожск, Калининград и Архангельск. «МегаФон» размещает оборудование прежде всего там, где мобильная связь испытывает высокую нагрузку. В частности, сеть работает на Киевском и Ленинградском вокзалах Москвы, а также на Московском вокзале Санкт-Петербурга. По данным оператора, переход на 5G с использованием частот LTE дает прирост скорости на 18–20%.

Т2 за первые семь дней после запуска получила более 700 000 подключений к сети. В семи городах оператор задействовал для 5G от 30% до 70% своей инфраструктуры. Продолжение проекта будет зависеть от результатов эксплуатации и предусмотренных инвестиций.

Само подключение к 5G не гарантирует заметного ускорения интернета на смартфоне. На частоте 2100 МГц, которую используют также сети LTE, разница может быть практически незаметна, поясняет аналитик Алексей Бойко, автор Telegram-канала abloud62. Совместимые с этим диапазоном устройства широко распространены, а смартфоны с поддержкой частоты 4,9 ГГц встречаются реже.

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