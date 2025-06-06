Брокер «БКС Мир инвестиций» запустил первую в России стратегию автоследования «Криптотрейдер AI» для управления криптоактивами с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сообщили «Ведомостям» в компании. Запуск стал возможен после разрешения Банка России на разработку продуктов, связанных с криптовалютами.

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Автоследование с ИИ позволяет зарабатывать на волатильности криптовалюты без глубокого анализа рынка. Искусственный интеллект отслеживает рынок в реальном времени, минимизируя риски через стоп-лоссы (автоматическая продажа акций, когда котировки падают до определенного уровня) и лимиты позиций.



Стратегия БКС работает с фьючерсами на паи фонда iShares Bitcoin Trust ETF, торги которыми начались на Московской бирже 4 июня. В первый день торгов фьючерсами на ETF объем сделок превысил 423 млн руб., а их число достигло 8,57 тыс.

Помимо этого фьючерса в портфель также входят валютные фьючерсы для снижения валютных рисков и фонд ликвидности для повышения доходности. Доступ к стратегии открыт для квалифицированных инвесторов с минимальной суммой 500 тыс. руб. Комиссии составляют 0,5% за подключение, 4% за следование и 20% «за успех».

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Некоторые брокеры, включая «Финам» и «ВТБ Мои инвестиции», также планируют интегрировать криптоинструменты в автоследование. Однако «Т-инвестиции» и Альфа-банк пока наблюдают за развитием этого класса активов и не форсируют события. На рынке производных инструментов на криптовалюты пока низкая ликвидность, отметил руководитель отдела развития премиальных продуктов «Т-инвестиции» Владислав Агафонов.