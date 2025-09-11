Чат-бот «Просвет» — сервис комплексной информационной поддержки для пациентов с онкологическими заболеваниями и их близких — запущен в России. Проект реализован программой «Онконавигатор» и компанией TWIN при поддержке Совкомбанка и инициативы «Технологии Добра». Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Чат-бот предоставляет доступ к материалам о лечении 40 видов рака, одобренным ведущими российскими онкологами. Он решает три основные задачи: ускоряет поиск информации на сайте «Онконавигатора», помогает записаться к врачу или получить консультацию через сервис «1000 и 1 вопрос об онкологии», а также навигация на сервис бесплатной психологической помощи онкопациентам и их близким «Ясное утро».

Сервис работает в Telegram, ВКонтакте и интегрирован на сайт программы. Кроме того, создан стикерпак для распространения информации о проекте.

В стране насчитывается более 4,2 млн человек с онкозаболеваниями, ежегодно диагноз ставят свыше 600 тыс. пациентов. Как пояснил доктор медицинских наук, профессор РАН, онколог, хирург, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи Али Мудунов, материалы «Онконавигатора» уже использовали более 15 млн человек. По его словам, чат-бот обеспечит доступ к проверенным данным, помогая принимать обоснованные решения о лечении, но тактику и стратегию определяют только врачи.

Сооснователь Everland Елена Мартынова отметила, что ресурс адаптирован для людей с инвалидностью, включая незрячих и тех, у кого нарушена моторика. Бот наделен характером для доверительного общения, и команда планирует улучшать его на основе отзывов пользователей, добавила директор по развитию TWIN Виктория Бокова.