С начала 2025 года в России вступили в силу изменения в тарифной политике на электроэнергию, что существенно повлияло на рентабельность майнинга в различных регионах страны. Согласно анализу экспертов АКРА, после введения дифференцированных тарифов и запрета на добычу криптовалюты в некоторых субъектах Российской Федерации самым экономически выгодным регионом для майнеров стала Республика Хакасия.

Фото: Freepik

С прошлого года правительство начало применять дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения и приравненных категорий потребителей. Однако эти меры оказались недостаточно эффективными для ограничения аномально высокого потребления и сокращения объемов перекрестного субсидирования, которое достигло рекордных 300,6 млрд руб.

С ноября 2024 года майнинг в России был легализован, но при этом введены новые ограничения. Для майнеров с ежемесячным потреблением электроэнергии до 6 тыс. кВт-ч сохранилась возможность работы без регистрации в специальном реестре. Одновременно были ужесточены тарифные границы: с 1 января 2025 года первый ценовой диапазон ограничен 3,9 тыс. кВт-ч, второй — 6 тыс. кВт-ч.

В некоторых энергодефицитных регионах майнинг был полностью запрещен. К ним относятся шесть республик Северного Кавказа, четыре новых субъекта РФ, а также юг Иркутской области. В Бурятии и Забайкалье введен сезонный запрет на добычу криптовалюты.

Читайте также Минэнерго предлагает майнерам переехать в северные регионы России

С учетом новых тарифных условий и среднего потребления одной майнинг-машины ASIC Miner (около 2,16 тыс. кВт-ч в месяц) наиболее выгодным регионом для этой деятельности в 2025 году стала Хакасия. Годовые затраты на электроэнергию для одного устройства здесь составляют около 56 тыс. руб. В тройку лидеров также вошли Тюменская и Мурманская области с годовыми расходами 72 тыс. и 75 тыс. руб. соответственно.

Для майнеров, использующих два устройства (потребление около 6 тыс. кВт-ч в месяц), Хакасия остается самым экономичным вариантом с годовыми затратами 162 тыс. руб. Альтернативными регионами в этом случае выступают вновь Мурманская область, а также Башкортостан и Челябинская область.

При работе с тремя и более ASIC-устройствами требуется регистрация в реестре майнеров. Даже в этом случае Хакасия сохраняет лидерство по экономической привлекательности. Например, содержание 12 машин обойдется примерно в 1,311 млн руб. в год. Для более крупных ферм (от 13 устройств) самым выгодным регионом становится Красноярский край.

Эксперты отмечают, что новые тарифные условия и запретительные меры существенно изменили географию майнинга в России, сделав одни регионы значительно привлекательнее других с точки зрения рентабельности криптодобычи.