Компания Smart Engines представила модуль на базе ИИ для сканирования QR-кодов и распознавания паспортов непосредственно в Telegram, обеспечивая ввод данных без выхода из мессенджера. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Разработка основана на технологии WebAssembly и работает локально на устройстве пользователя, исключая передачу изображений на внешние сервера.

Модуль интегрирует алгоритмы искусственного интеллекта в мини-приложения мессенджера, позволяя обрабатывать данные банковских карт, а также печатные и рукописные сведения из основного разворота паспорта и страницы с пропиской.

Это открывает возможности для бизнеса по расширению услуг на аудиторию мессенджера, превышающую 1 млрд пользователей, включая платежи по СБП, автозаполнение данных карт и подтверждение личности.

Технология функционирует в мобильной, десктопной и веб-версиях Telegram на любых устройствах, независимо от архитектуры и операционной системы, без использования графических ускорителей. Высокая скорость достигается за счет сверхбыстрых 4,6-битных нейросетей, что делает решение подходящим даже для маломощных гаджетов.