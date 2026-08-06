Пугающий робот с телом кентавра, головой быка и светящимися глазами за несколько дней стал интернет-сенсацией. Многие приняли его за очередной проект в духе научной фантастики, однако разработчики уверяют: машина предназначена не для устрашения, а для борьбы с лесными пожарами и работы в самых опасных условиях.

Point Normal, Unsplash

Речь идет о прототипе Threehalves (буквально «три вторых»), который создает калифорнийский стартап Satyress (название компании отсылает к сатирам — мифическим лесным существам Древней Греции). Робот высотой около 2,1 метра передвигается на четырех ногах, не имеет рук, а вместо них будет использовать сменные инструменты — например, бензопилу, бур или другое оборудование для лесохозяйственных работ.

Необычный внешний вид оказался не дизайнерской прихотью. По словам создателей, четырехногая конструкция обеспечивает устойчивость на крутых склонах и пересеченной местности, а камеры, встроенные в «рога», помогают оператору лучше видеть положение ног во время движения.

Скриншот: сайт компании https://www.satyress.com/

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Разработчики называют Threehalves «сверхгуманоидным» роботом. Управлять им предполагается дистанционно с помощью джойстика: оператор будет задавать направление, а робот — самостоятельно удерживать равновесие и выполнять сложные маневры. Такой подход, по замыслу команды, позволит отправлять машину туда, где человеку работать слишком опасно — в зоны лесных пожаров, на расчистку завалов или в районы стихийных бедствий.

Идея проекта появилась у основателя Satyress Бо Джи, который живет в Северной Калифорнии — регионе, регулярно страдающем от крупных лесных пожаров. После разрушительных штормов и необходимости самостоятельно расчищать поваленные деревья он решил создать машину, способную выполнять самую тяжелую и рискованную работу вместо людей.

Хотя изображения робота быстро разошлись по соцсетям и породили множество шуток о «демоническом кентавре с бензопилой», в компании относятся к этому спокойно. По словам Бо Джи, необычный дизайн привлек внимание миллионов пользователей и одновременно заставил людей задуматься о том, какими могут быть роботы будущего.

Пока Threehalves остается ранним прототипом. Над проектом работают всего два человека, а до полноценной эксплуатации еще далеко. Тем не менее, разработчики надеются, что в будущем подобные машины смогут выполнять самые опасные задачи при тушении лесных пожаров и тем самым спасать жизни.

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