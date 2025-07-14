Центр беспилотных систем и технологий (АНО «ЦБСТ») планирует запустить инвестиционный фонд объемом несколько миллиардов рублей для поддержки проектов двойного назначения на ранних стадиях (TRL 4–7). Об этом «Ведомостям» сообщил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков. Фонд сосредоточится на технологиях в области автономных систем, искусственного интеллекта, робототехники, двигателей, сенсоров, связи и новых материалов.

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TRL ​​(Technology Readiness Level) — это шкала степени зрелости технологии, где TRL 1 — это формирование идеи разработки, а TRL 9 — полноценное использование и применение на рынке.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), прошедшем в июне 2025 года, ЦБСТ и банк ПСБ подписали меморандум о создании фонда объемом 12 млрд руб. для проектов двойного назначения, ориентированных на импортозамещение в сфере безопасности.

По словам Безрукова, фонд станет «мостом» для стартапов и обеспечит выход на более крупные инвестиции через передачу зрелых проектов в фонды поздних стадий, привлечение стратегических инвесторов или подготовку к IPO. При этом вопросы отбора компаний пока не детализированы.

Инвестиции в проекты на стадии TRL 4–7, по оценке партнера венчурного фонда «Восход» Константина Гибало, требуют от 100 млн до 500 млн руб. для создания минимально жизнеспособного продукта (MVP). Для hardware-проектов (роботы, материалы) затраты могут достигать 300–500 млн руб., тогда как software-решения обходятся дешевле — около 100 млн руб., добавил основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов оценивает средний объем инвестиций в такие проекты в $600 тыс.

Этап TRL 4–7, соответствующий preseed/seed-стадии, считается «долиной смерти» для deeptech-стартапов из-за дефицита капитала и высоких рисков. Кроме государства, таких проектов в России почти никто не финансирует, подчеркнул Даббах. Альтернативные источники — гранты Минпромторга, Минобрнауки, программы «Сколково» или Фонда содействия инновациям — помогают покрыть расходы на НИОКР, но частные фонды и корпорации редко инвестируют в такие проекты, отметил он.

Российский венчурный рынок в 2024 году вырос на 46%, достигнув $178 млн, но остается небольшим по мировым меркам (это чуть больше среднего размера одного венчурного фонда США — порядка $154 млн), отметил Суверов. Венчурные фонды предпочитают проекты на поздних стадиях (TRL 8–9) для быстрой монетизации, что усиливает дефицит финансирования для стартапов ранних стадий.