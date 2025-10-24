Пилотный проект по автоматической проверке наличия полисов ОСАГО через дорожные камеры может заработать в России до конца 2025 года, сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков. К эксперименту планируется подключить Москву, Санкт-Петербург и Чувашию, отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Freepik

Владимир Путин поручил проработать механизм к ноябрю текущего года. Техническая сторона готова — модуль с проверкой ОСАГО завершен, подтвердили источники издания. Однако массовый запуск системы по всей стране намечен на октябрь 2026-го. Причина — МВД заключило крупный госконтракт на миллиарды рублей сроком на три года для развития информационной системы «Паутина», которая объединяет программное обеспечение всех комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Контрольная дата приема работ по госконтракту — октябрь следующего года.

Водителям в регионах-участниках пилота сначала будут направлять уведомления, а после отладки начнут выписывать штрафы. На начальном этапе проверять станут не все машины, а только те, что зафиксированы при других нарушениях — например, превышении скорости, предполагает вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

Столица демонстрирует наивысшую готовность к запуску системы. У Москвы есть запрос от дептранса на подключение камер, сообщил глава «Национальной страховой информационной системы» Николай Галушин. Раньше всего в городе проверку можно внедрить для грузового транспорта и такси — власти сами выдают разрешения на эти категории и располагают полной информацией о владельцах. Для остальных автомобилей данные находятся в ГИБДД.

Без обязательной автогражданки сейчас ездит примерно 10% автовладельцев, отмечают в РСА. После введения контроля этот показатель может значительно сократиться. Доля таких водителей в Москве и Петербурге упадет практически до нуля, считает Сергей Демидов. Заместитель генерального директора СК «МАКС» Александр Горяинов прогнозирует снижение числа «бесполисных» на 20–30%.

Сейчас штраф за езду без полиса составляет 800 руб. С 1 января 2026-го при повторном нарушении придется заплатить от 3 тыс. до 5 тыс. руб. При этом до сих пор не принят закон об ограничении числа штрафов в день — водитель может получать наказание за каждое попадание в объектив камеры.

В ЦБ поддержали инициативу, отметив, что механизм повысит защищенность автомобилистов на дорогах. Эксперты рынка добавляют: система позволит более эффективно сдерживать рост стоимости ОСАГО, поскольку добросовестным владельцам не придется «доплачивать» за тех, кто ездит без защиты.