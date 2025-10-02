Минпромторг России планирует расширить перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, до 1 марта 2026 года, когда вступят в силу требования по локализации, сообщает «Интерфакс». В обновленный список войдут модели брендов Haval, Tenet и машины, выпускаемые на мощностях «Автотора».

Unsplash

Накануне министерство опубликовало первую версию перечня, включающую 20 моделей шести марок: Lada, «УАЗ», Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Представленные автомобили охватывают разные категории — седаны, кроссоверы, внедорожники и семиместные варианты с двигателями внутреннего сгорания, электрическими установками, а также гибриды.

«Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на «Автоторе». Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим», — пояснил представитель Минпромторга.

Финальный вариант документа сформируют ближе к началу весны будущего года. Ведомство уточнило, что дополнения также будут производиться после выполнения производителями условий по локализации и специнвестконтрактам.

Закон не затронет сервисы аренды автомобилей с водителями. Машины, уже эксплуатирующиеся в таксопарках, продолжат работу без ограничений до завершения жизненного цикла.

В министерстве отметили, что отечественное производство охватывает различные классы транспортных средств. С учетом предстоящего расширения это позволит удовлетворить запросы популярных тарифных планов служб вызова такси, считают в Минпромторге.

Ранее бизнес оценил, что в отрасли такси возможен отток до 200 тыс. водителей в 2026 году из-за обязательных требований по локализации автомобилей. Это составит около 20% от общего числа занятых в сфере. Основной удар придется на самозанятых, которые используют собственные автомобили, так как большинству из них недоступна замена на модели российского производства из-за высокой цены, отсутствия льготного кредитования и лизинга.