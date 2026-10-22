В России зарегистрировали почти 6 тыс. радиоэлектронных средств (РЭС) с поддержкой 5G. При этом 68,4% оборудования приходится на «Ростелеком» и его мобильный актив Т2, следует из доклада Роскомнадзора, представленного на форуме «Спектр-2026». Фактическое покрытие сетей пятого поколения пока остается локальным и сосредоточено преимущественно в крупных городах.

Unsplash

Всего в 52 населенных пунктах зарегистрировано 5986 таких устройств. На «Ростелеком» и Т2 приходится 4093 единицы, на МТС — 871, на «Вымпелком» (бренд «Билайн») — 763, на «Мегафон» и «Скартел» — 259. При этом статистика охватывает не только базовые станции, но и радиомодули, антенные системы и другое оборудование, пояснил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

По данным Роскомнадзора, операторы переоформили около 140 из 511 лицензий, позволяющих оказывать услуги 5G в ранее выделенных частотных диапазонах. С сентября 2026 года компании также могут запускать коммерческие сети пятого поколения на существующих базовых станциях и частотах LTE — благодаря принципу технологической нейтральности. Отдельно для 5G выделен диапазон 4,63–4,99 ГГц, но его использование предполагает применение российского телекоммуникационного оборудования. Поэтому действующие сети нового стандарта пока работают на зарубежных решениях в диапазонах, прежде отведенных под 4G.

На фоне развития 5G общее количество зарегистрированного оборудования мобильной связи за пять лет выросло примерно на 57%, до 1,6 млн единиц. Основной прирост обеспечил LTE: число соответствующих РЭС увеличилось на 96%, до 1 млн. Оборудования стандарта GSM стало на 32% больше — около 372 тыс. единиц, тогда как парк устройств 3G сократился на 4,1%, до 230 тыс.

Распределение зарегистрированного оборудования не обязательно отражает реальный масштаб сетей операторов. Компании могут оформлять станции крупными партиями или регистрировать их по мере установки, отмечает представитель «Мегафона». По его словам, быстрое перераспределение ограниченных частот в пользу 5G может ухудшить качество LTE, которым пользуется большинство абонентов.

Читайте также В России запустили 5G, но скорость интернета выросла не у всех

В Минцифры поясняют, что операторы расширяют покрытие пятого поколения постепенно, ориентируясь на собственные планы и спрос. В первую очередь новые сервисы запускают в местах с высокой концентрацией пользователей — в деловых кварталах, популярных городских локациях и других точках с высокой нагрузкой на сеть.

Т2 объясняет первое место в статистике стремлением развернуть полноценную сеть, а не ограничиваться отдельными пилотными зонами. По данным представителя оператора, за месяц после запуска 5G компания увеличила парк базовых станций на четверть, до 5 тыс. Это на 1 тыс. больше количества, отраженного в данных Роскомнадзора. Независимый аналитик Алексей Бойко связывает возможности Т2 с масштабным развитием инфраструктуры в 2025 году: тогда оператор развернул около 37 тыс. базовых станций на 8 тыс. новых площадок.

Однако регистрация оборудования сама по себе не подтверждает ни запуск коммерческих услуг, ни качество сигнала, подчеркивает Бойко. Директор по продуктам Vigo и Merilo by Vigo Антон Прокопенко добавляет, что число станций с поддержкой 5G зависит от состава абонентской базы, загрузки сети LTE и наличия свободной емкости. Если операторы начнут массово строить сети в городах-миллионниках в 2027–2028 годах, нынешнее соотношение сил на рынке может измениться, считает Бойко.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.