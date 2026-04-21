Повышение зарплат стало главным инструментом удержания сотрудников в российских компаниях. Индексацию применяют 46% работодателей, а 52% участников опроса считают эту меру наиболее эффективной. Такие данные представили hh.ru и HRlink.

Финансовая мотивация заметно опережает остальные способы удержания персонала. Программы адаптации новых сотрудников внедрили 35% компаний, реферальные программы с бонусами — 33%. Нематериальные формы признания заслуг, включая публичную похвалу и внутренние награды, используют 30% работодателей. Еще 29% организаций делают ставку на прозрачные системы оплаты труда и коэффициенты эффективности (KPI).

По мнению представителей бизнеса, перечисленные меры уступают индексации по результативности. Работодатели реже называют эффективными адаптацию, KPI и программы рекомендаций.

Наиболее устойчивую ситуацию с кадрами исследование зафиксировало в малом бизнесе. Среди компаний с численностью до 100 сотрудников текучесть на уровне до 10% отметили 41% работодателей. В среднем и крупном сегменте такие показатели встречаются реже.

В целом компании переходят от точечных решений к долгосрочной кадровой политике. Бизнес расширяет автоматизацию процессов, вкладывается в развитие сотрудников и использует гибкие форматы занятости.

Выборка по участникам опроса не приводится, однако известно, что он прошел с 6 по 20 марта 2026 года.

